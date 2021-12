Forsker fra Viborg er en af verdens mest citerede

Hvis du vil vide mere om Viborg Lær os at kende – her er JP Viborgs mission.

Han bor i Viborg, men hans navn når ud til hele verden.

Professor Peter Humaidan er nemlig en af verdens mest citerede forskere. Det viser en opgørelse fra Stanford University i USA. Peter Humaidan forsker med afsæt i Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Skive i Hospitalsenhed Midt.

Den netop udkomne liste rummer de 190.063 mest citerede forskere i verden på tværs af alle forskningsfelter. Peter Humaidan er i 2020 citeret 6.500 gange af andre forskere i deres videnskabelige artikler. Det placerer ham i den øverste tredjedel af den samlede liste, som en af få danske forskere, hvilket svarer til at være blandt de øverste to pct.

»Det er et stort skulderklap, og det viser, at forskningen på vores klinik har givet så stor genlyd i verden, at andre har taget vores principper til sig. Jeg er stolt af det,« siger han.

Peter Humaidan vidste ikke, at han var på listen, men så blev han gjort opmærksom på det af en københavnsk kollega.

»Nu er det da noget, som vil komme til at stå på mit cv, for det er en blåstempling af ens forskning.«

Peter Humaidan har været ansat ved Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Skive siden 1997, kun afbrudt af en kort ansættelse på Odense Universitetshospital fra 2011-2013. I hans tid på Fertilitetsklinikken har han publiceret over 200 forskningsartikler i videnskabelige tidsskrifter. Det er disse artikler, som citeres flittigt af andre forskere verden over.

»Så høj placering på de internationale lister er en stor anerkendelse af Peters omfattende arbejde. De mange citater viser, at man internationalt betragter Peter Humaidans forskning som et væsentligt bidrag til udvikling af fertilitetsbehandling på verdensplan,« fortæller klinikchef og overlæge fra Fertilitetsklinikken, Helle Olesen Elbæk.