Hvis du vil vide mere om Viborg Lær os at kende – her er JP Viborgs mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Viborg.

Hvordan påvirker de nye restriktioner din hverdag?

Det har JP Viborg spurgte fire viborgensere om.

Her er deres svar:

Jeg er helt ærligt ved at blive sindssyg af alt det corona, og jeg synes først og fremmest, at restriktionerne går ud over mine børn. Charlotte Foss

Charlotte Foss, 42 år, frisør

»Jeg er helt ærligt ved at blive sindssyg af alt det corona, og jeg synes først og fremmest, at restriktionerne går ud over mine børn. Jeg har to børn på syv og 10 år. Vi har for nylig været ramt af corona alle tre.

Den eneste, der