Har du set Jane? Politiet leder efter 48-årig kvinde i Viborg

Midt- og Vestjyllands Politi beder om hjælp til at finde frem til den 48-årige Jane, der onsdag forlod sygehuset i Viborg i nedtrykt tilstand. Det skriver politiet på Twitter.

Hun har langt, brunt hår, som muligvis er opsat i en knold. Da hun forlod sygehuset, havde hun briller på, og så var hun iført en hvid hospitalsbluse, sorte leggings, sorte støvler og en sort jakke.

Har du set hende, eller har du en idé om, hvor hun kan være, kan politiet kontaktes på tlf. 1-1-4.