26-årig erkendte forsikringssvindel

En 26-årig mand, der bor i Viborg, blev tirsdag sigtet for forsikringssvindel. Det oplyser Østjyllands Politi.

To betjente bankede tirsdag på ved mandens bopæl, da han var under mistanke for at have indgivet falsk anmeldelse om indbrud og i forlængelse af det begået forsikringssvindel.

Den 29. oktober havde manden anmeldt et indbrud til politiet i hans tidligere lejlighed i Gjerlev. Her var der angiveligt stjålet en del værdifulde genstande til en samlet værdi af ca. 100.000 kroner.

Penge han efterfølgende fik udbetalt fra sit forsikringsselskab.

I forbindelse med efterforskningen fik betjentene mistanke om, at den 26-årige selv havde stået bag indbruddet og havde fjernet de genstande, han havde meldt stjålet. Derfor opsøgte betjentene ham i hans nye lejlighed i Viborg, hvor de fandt størstedelen af de genstande, han havde meldt stjålet.

Den 26-årige erkendte, at han havde indgivet en falsk anmeldelse og begået forsikringssvindel, fordi han manglede penge.

Han blev sigtet for bedrageri og falsk anmeldelse, og alle de genstande, han havde meldt stjålet, blev beslaglagt af politiet med henblik på udlevering til forsikringsselskabet.