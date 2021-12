Sundhedsstyrelsen ændrer retningslinjer: Nære kontakters nære kontakter skal ikke længere i selvisolation

Hvis du vil vide mere om Viborg Lær os at kende – her er JP Viborgs mission.

Retningslinjerne for isolation ved smitte med coronavarianten omikron har de seneste dage skabt store problemer i Viborg. Nu ændrer Sundhedsstyrelsen retningslinjerne for at tilpasse dem smittesituationen.

Tidligere blev både nære kontakter og deres nære kontakter til omikron-smittede anbefalet at gå i selvisolation og blive PCR-testet. Fremover gælder det kun for den nære kontakt.

»Vi har tidligere haft en udvidet smitteopsporing, der også omfattede nære kontakter til nære kontakter, så vi kunne forsinke spredningen af omikron-varianten i Danmark. Denne strategi er kun mulig i en periode med få smittede. Vi kan konstatere, at der i den seneste uge er sket en kraftig stigning i antallet at smittede med omikron-varianten med flere udbrud i Danmark, og derfor ændrer vi vores retningslinjer,« siger vicedirektør Helene Probst i en pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen.

Anbefalingen om test og isolation fortsætter for dem, der er nære kontakter til en person, der er smittet med omikron.

Problemer i Viborg

De tidligere retningslinjer gav problemer i Viborg Kommune, hvor så mange personer var i selvisolation, at kommunen ikke kunne opretholde deres hjemmepleje.

Derfor brød Viborg Kommune med vilje retningslinjerne i går, fordi man ellers ikke ville kunne pleje borgere i ældreplejen.

»Der er ikke andet at gøre. Alternativet er, at vi ikke kan tage os af de borgere, der har brug for hjælp - og det gør vi,« sagde Lasse Jacobsen, kommunaldirektør i Viborg Kommune, i går til JP Viborg.

I går forventende han desuden, at retningslinjerne snart ville blive ændret.

På ældre- og sundhedsområdet er der i dag 75 medarbejdere i Viborg Kommune, som er omfattet af anbefalingen om isolation som følge af omikron- varianten. Af dem er 32 medarbejdere nære kontakter til nære kontakter.

