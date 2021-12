11/12/2021 KL. 07:00

Færdselsstyrelsen forlænger midlertidig lokation til køre- og teoriprøver: »Det mest frustrerende er, at vi stadig sidder og venter«

Kørelærer Palle Gehlert er ærgerlig over, at Færdselsstyrelsen endnu ikke har fundet en fast lokation til at afholde teori- og køreprøver i Viborg, siden styrelsen overtog kørekortområdet for lidt over to måneder siden. For kørelærerne mangler stadig prøver til deres elever, fortæller han.