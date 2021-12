Hvis du vil vide mere om Viborg Lær os at kende – her er JP Viborgs mission.

40-årige Jesper Dreiø sidder isoleret i et hus ude på landet. Der er kun ham, et par fugle og et rådyr, der kommer forbi en gang i mellem.

Men det er ikke så idyllisk, som det lyder. Han er konstateret smittet med corona-varianten omikron, der lige nu breder sig hastigt i Viborg Kommune, som i løbet af de seneste dage har fået landets største udbrud af smitte med den nye variant.

»Selvfølgelig vil jeg hellere være hjemme sammen med min kone og t