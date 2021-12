Den omikron-smitte, der begyndte ved en julefrokost med 150 personer i Viborg-området, har spredt sig til tre ungdomsuddannelser i Viborg.

Det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed på sin hjemmeside.

»Vi kan konstatere, at smitten kan spores tilbage til samme smittekilde, og dermed er der sammenfald mellem smitten til julefrokosten, Martin Jensen-koncerten i Aalborg og udbrud på de tre ungdomsuddannelser. Og vi kan konstatere, at det er gået meget hurtigt,« siger Anette Lykke Petri, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, i en pressemeddelelse på styrelsens hjemmeside.

Der er tale om Viborg Katedralskole, Midtbyens Gymnasium og Viborg Gymnasium.

At sociale arrangementer på den måde kan fungere som smittebegivenheder er velkendt, skriver styrelsen. Men julefrokosten i Hersom Forsamlingshus er den største af sin slags, der involverer den nye omikron-variant.

I alt er 69 ud af 150 deltagere konstateret omikron-positive.

Virtuel undervisning resten af ugen

De omkring 800 elever på Midtbyens Gymnasium var i første omgang sendt hjem til virtuel undervisning mandag og tirsdag i denne uge, fordi mange afventede testsvar. Den seneste udvikling, hvor der er konstateret omikron på ungdomsuddannelserne, betyder, at Mercantec, som driver Midtbyens Gymnasium, har udvidet hjemsendelsen. Nu skal eleverne modtage virtuel undervisning ugen ud.

Det fortæller direktør på Mercantec, Adrian Tresoglavic.

»Vi har fået bekræftet ind til videre, at det er ganske få elever, det drejer sig om. Men det kan selvfølgelig blive flere, efterhånden som testresultaterne kommer ind. Det gør situationen mere alvorlig, for vi ønsker at arbejde for at begrænse smittespredningen,« fortæller han.

Der er strengere isolationskrav ved varianten omikron end ved andre coronavirus-varianter. Det betyder, at ikke kun den smittede men også nære kontakter og nære kontakter til nære kontakter skal i isolation. Det kan på sigt give udfordringer med undervisningen, når eleverne igen skal møde fysisk op på skolen til undervisning.

»Når man har nogle elever, som sidder hjemme og andre, der kan møde frem, kommer det til at stille store krav til undervisere og elever,« fortæller Adrian Tresoglavic.

