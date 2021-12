Hvis du vil vide mere om Viborg Lær os at kende – her er JP Viborgs mission.

Nu kan de juble på The Animation Workshop. Animationscentret er nemlig tilbage på finansloven.

Det fremgår af den finanslov, der mandag kort før middag blev præsenteret af regeringen, støttepartierne, Alternativet og Kristendemokraterne.

Centrets videns- og udviklingsafdeling har i en årrække været statsstøttet, og senest har afdelingen været på en særbevilling, der stod til ikke at blive forlænget efter nytår.

På det seneste har blandt andre folketingspolitiker Kristian Pihl Lorentzen (V) og den lokale folketingspolitiker Kathrin Olldag (RV) meldt sig ind i et kor af fortalere for animationscentret, og nu kan man altså ånde lettet på. De kommende fire år vil The Animation Workshop nemlig blive støttet med 9,5 mio. kr. om året.

»At vi formår at komme på finansloven i denne svære tid beviser ikke kun centrets værdi for samfundet, men især vigtigheden af et bredt politisk samarbejde. I dag har vi sammen sikret en dansk styrkeposition - nemlig indenfor animation, visualisering og digital fortælling – i morgen starter vi et nyt kapitel i den fremtidige udvikling og markedsføring af Danmarks kreative DNA - og det med udgangspunkt i Viborgs visuelle udviklingsmiljø,« siger centerleder Jakob Borrits Skov Sabra i en pressemeddelelse.

»Helt afgørende«

Animationscenteret beskæftiger 13 mennesker, og The Animation Workshop medfinansierer godt halvdelen af centerets drift. Uden støtten fra finansloven ville centret, der er det eneste af sin slags i verden, blive nødt til at ændre sine aktiviteter drastisk.

Derfor glæder borgmester Ulrik Wilbek (V) også sig over, at centret får lov at fortsætte som hidtil.

»Viborg er hele Danmarks animationshovedstad. Det skyldes én af verdens bedste animationsskoler og vores Viborg Visuals-satsning på animation og visuel fortælling. Derfor er det glædeligt og helt afgørende, at Folketinget nu igen løfter det statslige tilskud – det bliver en investering, der vil gavne både vækstlag og professionelle erhverv i hele landet, ikke alene i Viborg,« lyder det fra borgmesteren i pressemeddelelsen.

Pengene vil centret bruge til at understøtte animation og den øvrige digitale visuelle industri som et vækstområde for Danmark, hvilket også både understøttes i regeringens Vækstplan for de Kreative Erhverv og i Erhvervsfremmebestyrelsens Strategi for Erhvervsfremme 2020-2023, der præcist udpeger animation, spil og film som et spirende vækstområde.

