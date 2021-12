Hvis du vil vide mere om Viborg Lær os at kende – her er JP Viborgs mission.

Døgnrapporten for 6. december

Lørdag eftermiddag bredte der sig massiv røgudvikling fra en ejendom i Lille Sankt Peder Stræde, som både politi og brandvæsen rykkede ud til.

Da beredskabet ankom til stedet viste det sig, at der dog ikke var nogen ildebrand på stedet. Røgen skyldtes, at en hold håndværkere, der var på arbejde, havde tændt op i en brændeovn, fordi de frøs. Brændeovnen var dog så tilstoppet, at det begyndte ryge voldsomt.

Ingen kom noget til ved episoden.

Døgnrapporten for 2. december

Fodgænger kørt ned

Torsdag blev en fodgænger kørt ned i krydset ved Indre Ringvej og Kirkebækvej.

Anmeldelsen, der kom kl. 13:54, skulle gå på, at en billist ville foretage en u-vending, men at personen overså fodgængeren, der var ved at krydse fodgængerfeltet.

Billisten er blevet sigtet for ikke at overholde sin vigepligt.

Dryp i lejlighed førte til fund af efterlyst person

Tidligt om morgenen fredag fik politiet en anmeldelse fra en person, som oplevede, at det dryppede med vand ned i sin lejlighed.

Politiet tager derefter kontakt til overboen, som er faldet i søvn med vandhanen tændt.

Men i lejligheden finder politiet også en mand på 45 år, som har været efterlyst, fordi han er stukket af fra psykiatrien.

Han er nu blevet tilbageført til psykiatrien.

Døgnrapporten for 1. december

Fodgænger påkørt af bus

Tidligt onsdag morgen kl. 06:35 blev en fodgænger påkørt af en bus i krydset mellem Banegårds Alle og Vesterbrogade.

Heldigvis blev personen kun lettere tilskadekommet, men for en sikkerheds skyld blev den pågældende taget med på sygehuset til et tjek.

Politiet opfordrer til at køre forsigtigt, da der har været »rigtig mange« uheld i kredsen fra morgenstunden af som følge af snevejret.

Unge mænd taget med hash

Tirsdag blev to mænd - begge på 22 år - fundet i besiddelse af hash i Viborg.

Den ene havde 96g på sig. Han blev sigtet for besiddelse af hash. Den anden havde hele 380g på sig, og han blev derfor sigtet for besiddelse og for besiddelse med henblik på videresalg.

De blev pågrebet ved Banegårdspladsen.