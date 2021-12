38 julefrokost-gæster fra Viborg smittet med omikron-variant

En julefrokost på Viborg-egnen med 150 gæster har udviklet sig til lidt af en smittespreder.

»Her har vi aktuelt blandt gæsterne registeret 55 smittede, hvoraf 38 er Omikron-bekræftet ved variant-PCR og 15 er bekræftet ved WGS (en såkaldt helgenomsekventering, som er en laboratorieanalyse baseret på en blod- eller vævsprøve, red.), siger Birgitte Drewes, der er vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed til Ritzau om den smittespredende julefrokost.

Styrelsen for Patientsikkerhed, som skal stå for smitteopsporingen hos både nære kontakter og nære kontakters nære kontakter, har stort fokus på sagen. En del af de 150 julefrokostgæster var gymnasieelever. Gymnasierne venter fortsat på meldinger.

»Hvis der kommer flere tilfælde af omikron-varianten, vil vi gøre det, som vi altid gør, nemlig at være i dialog med smitteopsporingen om hvor mange elever, der skal sendes hjem,« lyder det søndag aften fra rektor på Viborg Gymnasium, Lene Klemensen Gade, i en mail til samtlige elever på skolen.

Ingen døde af omikron

Der foregår netop nu en intensiveret smitteopsporing i hele landet. Smitteopsporingen dækker over isolation og test af nære kontakter og kontakternes nære kontakter.

Mange lande i alarmberedskab og klar til at sætte ind med hårde restriktioner, for omikron ser ud til at smitte langt mere end tidligere varianter. Sydafrika er det land, der har mest erfaring med omikron-smittede. Foreløbig er oplysningerne om varianten ikke så alarmerende, når det gælder symptomer.

De første meldinger, efter at omikron var identificeret, talte om tilsyneladende milde symptomer. Træthed, snue, hovedpine.Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har endnu ikke fået nogen meldinger om dødsfald efter smitte med corona-varianten omikron.