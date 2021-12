Togdriften nær Viborg Station har fredag aften været indstillet i en times tid, efter en 18-årig kvinde blev væltet omkuld af et tog.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Jesper Brøndum.

Han forklarer, at den 18-årige kom gående langs banelegemet nord for Marsk Stigs Vej mellem Gl.- Århusvej og Bellisvej, da et tog kom kørende forbi. Kvinden blev ikke direkte ramt, siger vagtchefen.

»Så det er formentlig lufttrykket, der har væltet hende,« siger Jesper Brøndum.

Kvinden har ifølge vagtchefen efterfølgende været til tjek på sygehuset. Her fandt man frem til, at kvinden ikke var kommet til skade.