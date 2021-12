Den nyeste variant Omikron findes er nu blevet konstateret i Viborg.

Det siger Anette Lykke Petri, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, der fortæller, at virusvarianten Omikron nu findes flere steder i landet.

Et tilfælde er bekræftet i Aalborg. Desuden er der i Viborg-området også fundet to tilfælde efter et socialt arrangement.

»Af de 150 deltagere er der to bekræftede tilfælde af Omikron-varianter. Ud over det er 39 testet positive, og de er mistænkt for at have Omikron-varianten, men vi mangler de endelige analyser,« siger Anette Lykke Petri.