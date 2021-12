To millioner kroner ventede i lommen: Viborgenser tjekkede først lottokupon, da kollegerne mindede ham om det

En midaldrende mand fra Viborg fik sig en gevaldig overraskelse, da han forleden opdagede, at han var den heldige vinder af tredjepræmien i Eurojackpot. Det betyder, han har vundet knap to millioner kroner. Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

Efter at have spillet med i 10 år var han ellers ved at have givet op.

»Jeg brokker mig altid over, at jeg ikke har vundet, selv om jeg har spillet med i så mange år, så det kom virkelig bag på mig,« griner vinderen, der spiller med i Eurojackpot hver uge.

Kuponen bliver altid købt det samme sted.

»Det er vigtigt at støtte op om de små lokale butikker, så det er en fast tradition, at jeg går derned hver uge og køber en kupon til Eurojackpot. Så propper jeg kuponen i lommen, og jeg får først tjekket, om jeg har vundet, når lommen er fyldt med kuponer,« fortæller han.

Glemte at tjekke

Denne gang havde han dog helt glemt at få tjekket kuponen. Først et par uger efter trækningen blev han mindet om, at der lå en potentiel gevinst i lommen.

»På mit arbejde var der nogle, der snakkede om, at der manglede en vinder fra et par uger før, og selvom jeg ikke troede på, at det kunne være mig, måtte jeg alligevel lige tjekke kuponen fra den dag.«

Den lå heldigvis stadig i lommen.

Så manden fra Viborg slog vindertallene op på danskespil.dk.

»Jeg kunne godt se, at tallene pludselig stemte, og så tænkte jeg: »Det er bare løgn, det kan simpelthen ikke passe«.

Derfor lukkede han computeren ned og tændte den igen for at gå ind på danskespil.dk og tjekke en ekstra gang.

»Det var først der, jeg tænkte: »Ja, jeg har sgu vundet!«. Så blev jeg helt varm i kinderne,« fortæller midtjyden.

Sov ikke den følgende nat

På danskespil.dk kunne han konstatere, at den altså var god nok, og at gevinsten lød på 1.995.457 kroner.

»Det er jo helt fantastisk at have vundet, og jeg sov slet ikke den efterfølgende nat, fordi jeg lå og tænkte på, hvad pengene skal gå til, og hvad det kommer til at betyde for mig,« fortsætter han.

Gevinsten betyder blandt andet, at der skal skrues ned for arbejdstiden, fortæller den glade viborgenser.

»Og så kan jeg betale lånet på mit hus og min bil ud, hvilket jo giver lidt mere plads i budgettet og ro i hverdagen. Ellers skal jeg forkæle mine børn, og det glæder jeg mig rigtig meget til,« fortæller den gavmilde vinder.

