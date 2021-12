Hvordan vil byen se ud, hvis man tager billeder af Viborgs arkitektur og lader elever fra Viborg Ungdomsskole klippe-klistre dem sammen til en collage?

Det kan du finde ud af i weekenden, hvor collagekunstfestivalen LESS kommer til byen. Resultatet kan man se i Amtmandens Have, hvor elevernes bud på en helt anden udgave af Viborg kan opleves.

»Byen bliver dekonstrueret og sat sammen igen,« siger projektleder Lars Hamann, der arbejder på Skovgaard Museet.

Men Viborg er ikke den eneste by, man vil kunne opleve under festivalen. For man vil også kunne komme en tur om på den anden side af verdenen. Nemlig til Melbourne i Australien. Studerende i den australske storby har fået stillet samme opgave, og ved hjælp af virtual reality kan man også opleve australiernes værker.

»Og på samme måde kan de i Melbourne besøge Viborg. Så der kommer til at være en forbindelse mellem de to byer,« forklarer Lars Hamann.

Han lægger ikke skjul på, at han er begejstret over, at LESS kommer til Viborg.

»Det viser, hvor bredspektret Viborg er. Vi har både torvet med den klassiske jul, vi har englehaven nede ved Skovgaard Musueet, hvor man kan have en poetisk stund, og nu kan man også træde ind i den her fantasiverden, hvor man kan genkende dele af Viborg og gå på opdagelse i sin helt egen by,« siger Lars Hamann.

Udstillingen åbner d. 5. december kl. 13 og vil kunne opleves i weekenderne frem til jul.