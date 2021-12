Hvis du vil vide mere om Viborg Lær os at kende – her er JP Viborgs mission.

»Måske Danmarks hyggeligste juleby.«

Sådan lyder beskrivelse af Viborg i juletiden på Vi er Viborgs hjemmeside, men det var ikke tilfældet onsdag.

Onsdag formiddag kollapsede skylineren over julemarkedet på Nytorv nemlig, hvorefter julemarkedet blev spærret af og gløgg og æbleskiver pakket sammen.

Lasse Hagen, der står for konceptudvikling og eventdesign bag Jul i Viborg, kalder dagen for hektisk, da JP Viborg taler med ham først på onsdag aften. Men han slår samtidig fast, at julemarkedet vender tilbage på lørdag, og planen for, hvordan markedet skal tage sig ud, er allerede lagt.

»Nu har vi taget toppen af julemarkedet i bogstaveligste forstand, og så kommer man jo lidt tættere på stjernerne. Det har vi prøvet at tage udgangspunkt i. Vi sætter fire igloer op inde på torvet, hvor vi arbejder med at lave noget blåt belysning og nogle forskellige stjerner,« siger Lasse Hagen.

»Vi lægger også mere flis på torvet og prøver generelt at gøre det mere intimt og hyggeligt. Træerne, der står i kanten nu, tager vi med ind, og så flytter vi nok husene lidt, så de kommer til at støde op til igloerne og skabe fire forskellige rum. Der kommer til at være 350 kvadratmeter overdækning der, som folk kan sidde under,« fortsætter han.

Konstruktionen bliver stående

Det er uvist, hvad der var skyld i, at skylineren kollapsede. Direktør for Vi er Viborg Helle Sørensen har tidligere sagt til JP Viborg, at konstruktionen var blevet godkendt af diverse myndigheder. Kollapset skete efter snefald, men det er uvist, om sneen var skyld i uheldet. Ingen kom til skade under kollapset.

Ifølge Lasse Hagen kommer selve konstruktionen til at blive stående, men selve teltdugen er blevet taget ned.

»Det kommer til at være en cirkel - nærmest en glorie - omkring hele torvet, hvor lysene, der var der før, også vil være på,« siger han.

Desuden vender alle boder tilbage, når julemarkedet igen åbner lørdag morgen.

»Jeg tror, Pyrus også kommer lørdag. Så vi er helt tilbage,« siger Lasse Hagen.