Efter bagedysten: Anelise Severinsen er på vej med kogebog om glutenfri bagning

Hvis du vil vide mere om Viborg Lær os at kende – her er JP Viborgs mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Viborg.

Anelise Severinsen får »bageabstinenser«, hvis hun ikke bager.

Derfor er hun fortsat med det, selvom hun har brugt det seneste lange stykke tid som deltager i Den Store Bagedyst på DR1. Her stod finalen for en uge siden, og siden da har der fortsat været gang i køkkenet hjemme hos 39-årige Anelise Severinsen fra Hald Ege.

»Jeg har i alt bagt over 300 kager. Siden jeg fik at vide, at jeg skulle til casting i starten af december sidste år, har jeg