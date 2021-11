Hjemmestrikkede nissehuer skal sikre julehjælp til udsatte børn

Hos Mødrehjælpen i Viborg er lokale ildsjæle endnu engang klar med julehjælp.

Lige nu er de frivillige i gang med at strikke nissehuer, som de indleverer i Mødrehjælpens butik, som står for at sælge dem.

Salget går til at sikre julegaver til byens udsatte børn.

»Det er vigtigt, at vi er med til at give nogle børn og børnefamilier en jul, som de ellers ikke ville få, og derfor er det vigtigt, at vi får samlet flest mulige penge ind til dem. I et samfund, som ellers er et rigt samfund, er der stadig nogle, der har det svært, og kan vi være med til at hjælpe dem en gang om året, så er det vigtig, at vi yder den indsats, så de har råd til at holde en jul, som de ellers ikke ville kunne,« siger Birgitte Eis, der er formand for Mødrehjælpens lokalforening i Viborg.

Sidste år modtog 9.458 af landets fattigste børn julehjælp fra Mødrehjælpen.

»Jul i juli«

Siden juli har mødrehjælpen efterlyst lokale strikkere, der havde lyst til at hjælpe. De kalder det »Jul i juli.« De frivillige donerer selv garn og tid, og det tager ca. fem timer at strikke en nissehue.

»Vi har en pæn flok i Viborg. Nogle strikker meget og andre lidt mindre, men der er ca. 20 faste strikkere, og derudover et par stykker, der leverer lidt en gang i mellem,« siger Birgitte Eis.

Det er nissehuer som disse, man kan købe, og støtte en god sag. Foto: Mødrehjælpen.

Siden juli har de frivillige strikkere i Viborg strikket og doneret næsten 100 nissehuer. Nissehuerne koster 100 kr. og salget af to nissehuer svarer til én julegave. 100 solgte nissehuer vil indbringe 10.000 kr.

Al overskuddet fra Mødrehjælpens butikker går til at hjælpe lokale børnefamilier, og overskuddet fra solgte nissehuer går specifikt til julehjælp. Mødrehjælpen bliver ved med at sælge nissehuer helt frem til juleaften – og bliver huerne solgt så sent, at pengene ikke når at blive brugt til julehjælp bliver de gemt til julehjælp i 2022.