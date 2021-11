Hvis du vil vide mere om Viborg Lær os at kende – her er JP Viborgs mission.

Gennemsnitsprisen for at opvarme et standard hus på 130 kvadratmeter er på landsplan 13.924 kroner. Men ikke i Viborg. Fremadrettet kommer varme-kunderne hrt til at betale hele 19.364 kroner i varme for et gennemsnitligt hus.

Tidligere på året meddelte Viborg Varme, at varmeværket forventede, at der ville komme prisstigning på 3.300 kroner for en gennemsnitsforbruger. Nu viser det sig, at gennemsnitsforbrugernes regning vokser med hele 8.000 kroner årligt.