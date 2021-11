Hvis du vil vide mere om Viborg Lær os at kende – her er JP Viborgs mission.

»Der er virkelig mange danskere, der har god smag og godt vil betale ekstra for, at det, de putter i munden, er ægte slik og ikke et industriprodukt. Man skal ikke spise slik for at være sund, men man behøver ikke spise en cocktail af E-numre.«

Sådan lyder det fra 41-årige Katrine Tuborg. Hun er selv en af dem, der går op i økologi og ren, ægte smag, som hun kalder det. Derfor har hun manglet et sted at gå hen, når hun vil have økologisk bland-selv-slik.