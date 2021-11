Døgnrapporten: Meget fuld kvinde blev kørt hjem af politiet - en time senere kørte hun ind i et hus

Hvis du vil vide mere om Viborg Lær os at kende – her er JP Viborgs mission.

Døgnrapporten for 29. november

Fuld kvinde kørte ind i hus

En 29-årig kvinde var så fuld, at hun næsten ikke kunne gå, da hun natten til lørdag klokken 02.36 blev kørt hjem af Midt- og Vestjyllands Politi. Det oplyser politiet mandag.

Det var dog ikke den eneste gang, politiet havde problemer med kvinden natten til lørdag. Mindre end en time senere blev hun nemlig anholdt. Det skete, efter kvinden havde sat sig bag rattet i en bil og var begyndt at køre af sted i den. Det gik dog ikke helt som planlagt, da kvinden kørte ind i et hus på Chr. Erichsøns Vej.

Kvinden blev anholdt klokken 03.33, og ifølge politiet var hun ikke kun påvirket af alkohol, men formentlig også af stoffer. Den 29-årige havde desuden heller ikke kørekort.

Tyve i skimasker stak af

I løbet af weekenden har der været flere indbrud, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi mandag.

Der har blandt andet været indbrud i en villa på Skaldehøjvej, hvor to mænd iført skimaske brød ind. Mændene brød ind gennem en terrassedør og gik ind på et værelse, hvor villaens datter var hjemme. Mændene, der ifølge datter begge talte dansk, skyndte sig at stikke af derfra uden at slippe af sted med tyvekoster.

Det lykkedes gerningsmanden ved et indbrud i en villa på Sverigesvej til gengæld med. Her er der i løbet af fredag blevet stjålet en computer. Samme dag er der i øvrigt blevet stjålet smykker efter et indbrud på Elmevej.

Sur fodboldfan kastede øl på kontrollør

Viborg og SønderjyskE spillede søndag eftermiddag 1-1 i superligaen, og det var en 28-årig SønderjyskE-fan tilsyneladende ikke helt tilfreds med. I hvert fald kastede den 28-årige med en øl efter kampen, og han ramte i den forbindelse en kontrollør på stadion, fortæller Midt- og Vestjyllands Politi.

Ifølge politiet var den 28-årige i den forbindelse kortvarigt anholdt. Den 28-årige stammer fra Haderslev.

Døgnrapporten for 23. november

Kvinde sigtet for brandstiftelse

En 43-årig kvinde bliver tirsdag fremstillet i grundlovsforhør sigtet for at stå bag den brand, der søndag brød ud på en institution på Møgelkjærvej ved Viborg.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, der fortæller, at kvinden er blevet sigtet for forsætlig brandstiftelse.

Der er 21 lejligheder på institutionen, og den 43-årige kvinde bor i den lejlighed, hvor branden startede. Politiet oplyser, at 20 personer blev evakueret i forbindelse med branden, og at den 43-årige blev kørt på sygehuset for at blive undersøgt for røgforgiftning.

Døgnrapporten for 22. november

Glemte bremsen - endte i stuen

En chauffør havde fredag formiddag parkeret på Toldboden ud for vareindleveringen til sygehuset i Viborg. Han havde dog glemt at trække håndbremsen i sin Mercedes-Benz-varebil, som derfor begyndte at trille tværs over Toldboden og ramte et hus på i Toldbodgade. Bilen røg ind gennem vinduet i facaden og endte i stuen.

Brandvæsenet sørgede for at afstive bygningen, så der ikke var risiko for sammenstyrtning, og beboeren, der bor til leje i bygningen, blev genhuset. Ingen kom til skade ved uheldet.

Chaufføren, en 43-årig mand fra Møldrup, ser ikke umiddelbart ud til at modtage en sigtelse for sin forglemmelse, der skete kl. 9.41, men det er ikke endeligt afgjort, oplyser Andreas Bang Andersen, politikommissær hos politiet i Viborg.

Bil udbrændte ved gashane

Det kunne være gået helt galt fredag eftermiddag hos en virksomhed på Jegindøvej i Viborg. En varebil ankom omkring kl. 16.30 til virksomheden, og da den parkerede, brød den i brand - formentlig pga. en elektrisk fejl på bilen.

Bilen holdt ca. 40 cm fra bygningen, og lige præcis der var der et naturgasudtag, som der gik ild i. Det gjorde, at gassen begyndte at sive og brænde. Ifølge Andreas Bang Andersen, politikommissær hos politiet i Viborg, brændte det undervejs voldsomt. Brandvæsenet kom frem til stedet og fik kølet brandstedet ned, indtil gasselskabet var fremme og kunne lukke for gassen omkring kl. 18.

Varebilen udbrændte, og der kom en del skader på bygningen.

54-årig fængslet for vidnetrusler

En 54-årig mand fra Viborg blev søndag varetægtsfængslet i 14 dage ved et grundlovsforhør, sigtet for vidnetrusler.

Manden blev anholdt lørdag aften, efter en 46-årig kvinde fra Ravnstrup kl. 22.09 havde kontaktet politiet, fordi den 54-årige angivelig havde ringet hende op og truet hende til at trække et vidneudsagn tilbage. Det drejer sig om en sag, der senere skal for retten, hvori den 54-årige er sigtet, og den 46-årige skal vidne.

Manden blev kort efter anmeldelsen anholdt.

Brand i institution

Søndag eftermiddag udbrød der brand i en institution på Møgelkjærvej ved Viborg. Institutionen består af 21 lejligheder, der alle blev evakueret, da brandvæsenet og politiet ankom.

Ilden var opstået i en af lejlighederne, og beboeren i den lejlighed blev kørt med ambulance til sygehuset for at blive undersøgt for mulig røgforgiftning. Det drejer sig om en 43-årig kvinde.

Det ser ud til, at branden opstod i en sofa, muligvis som følge af rygning, men det skal nu undersøges nærmere.

Døgnrapporten for 18. november

Leder efter 46-årig

Torsdag aften oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, at de leder en 46-årig mand. Ifølge politiet har den 46-årige forladt sit hjem i Tjele i nedtrykt tilstand.

OPDATERING: Manden er fundet i god behold.

Tyveri fra vejarbejde

En nordjysk virksomhed er blevet bestjålet i forbindelse med et vejarbejde i Skals.

På Løgstørvej er der tirsdag mellem kl. 7 og kl. 16 blevet stjålet et trafiksignalanlæg og nogle kegler. Tyvekosterne har en samlet værdi i omegnen af 45.000 kr.

75-årig snydt til at udlevere kort og kode

En 75-årig kvinde fra Katedralskolekvarteret blev onsdag snydt af to personer, der fik hende til at udlevere både dankort og pinkode.

Bedrageriet var todelt. Først, omkring kl. 16.45, ringede en kvinde til den 75-årige. Hun udgav sig for at være fra Vestjysk Bank og sagde, at der var blevet hævet 20.000 kr. fra hendes konto, og at hun ville sende en person fra banken, der ville være hos den 75-årige inden for få minutter for at hjælpe. Hun fik også den 75-årige til at oplyse pinkoden til sit dankort.

Kort efter bankede en mand på døren som aftalt, og med sig derfra fik han kvindens dankort. Inden kortet blev spærret, nåede bedragerne at hæve 10.000 kr. fra den tilknyttede konto.

Den 75-åriges signalement af manden, der mødte op hos hende, er: Mellemøstlig af udseende, 30-35 år, ca. 175 cm høj, muskuløs og med sort og mellemlangt hår i en hestehale og et stort, kraftigt fuldskæg. Han talte dansk og var iført arbejdslignende tøj; kraftige bukser, mørk jakke og grove sko.

Harmonikasammenstød på ringvej

Onsdag kl. 15.40 skete et færdselsuheld på Vestre Ringvej i Viborg ca. 200 meter syd for rundkørslen ved Lundvej. Her kørte en 57-årig mand fra Viborg mod nord, men for sent opdagede han, at trafikken standsede, så han nåede ikke at bremse. I stedet ramte han en forankørende 54-årige kvinde fra Skive, som blev skubbet frem i endnu en bil, ført at en 64-årig kvinde fra Viborg.

Døgnrapporten for 17. november

37-årig stoppet for at køre uden sele

Aftenen til tirsdag kl. 20.20 stoppede politiet en 37-årig mand for at køre uden sele.

Det viser sig under den videre rutinekontrol, at manden har kørt påvirket rundt i bilen og desuden ikke har noget kørekort.

Manden har ikke bopæl i landet, men er på arbejdsophold fra Polen, oplyses det.

Døgnrapporten for 16. november

80 gavekort til biograf stjålet

Aftenen til mandag har ukendte gerningsmænd i følge politiet i Viborg brudt ind ad et vindue til et kælderrum under renovering på Skottenborg.

Her blev blandt andet stjålet 1000 kr. i kontanter, 80 biografgavekort og et gavekort til restaurant Flammen på omkring 6000 kr., oplyses det.

Døgnrapporten for weekenden

På knallert med stoffer i blodet

En mand blev fredag kl. 10.30 standset på en knallert på Ll. Sankt. Mikkelsens i gade Viborg.

Manden blev testet med narkometer, som viste, at han var påvirket af cannabis. Derfor blev han anholdt og taget med på sygehuset til en blodprøve.

Manden er 43 år og fra Viborg.

Meldte sig selv

En person henvendte sig natten til lørdag omkring kl. 02.25 på politistationen i Viborg, fordi han følte sig forfulgt. Derudover fortalte han, at han var i besiddelse af amfetamin.

Den oplysning kunne politiet ikke sidde overhørig, og derfor fik han en sigtelse for at være i besiddelse af et gr. amfetamin.

Manden er 20 år og fra Bjerringbro.

Narkokørsel

Tidligt lørdag morgen blev en bilist stoppet på Gammel Skivevej ud for nr. 73. Bilens fører, en 39-årig kvinde fra Viborg, viste sig at være påvirket af amfetamin. Derfor blev hun sigtet og taget med for at aflægge en blodprøve.

I bilen var også en passager, og han var i besiddelse af noget amfetamin, hvilket han blev sigtet for. Han er 26 år og fra Møldrup.

Episoden fandt sted omkring kl 04.45 lørdag morgen.

Påvirket af cannabis

Søndag omkring kl. 00.42 blev en person stoppet af politiet i Fynsgade i Viborg.

Politiet skønnede at personen var narkopåvirket, og derfor blev han testet med narkometeret, som påviste spor af cannabis. Derfor blev han sigtet og taget med på sygehuset til en blodprøve.

I bilen fandt man også en mindre mængde skunk, og derfor får manden to sigtelser i alt.

Manden er 27 år og fra Tjele.

Alkohol, narko, doping og manglende kørekort

Kl. 04.41 søndag morgen blev en personbil stoppet på Skivevej i Viborg, og det førte til en del sager.

For det første var føreren af bilen påvirket af både alkohol og amfetamin, hvilket han blev sigtet for.

Derudover fandt politiet en dopingampul i bilen, hvilket ikke er tilladt.

Manden havde heller ikke noget kørekort, hvilket også gav en sigtelse.

Manden er 19 år og fra Roslev.

Da bilen ikke var hans egen, men en han havde lånt, blev bilens ejer sigtet for at låne bilen ud til en person, der ikke havde noget kørekort.

Døgnrapporten for 12. november

Alvorlig ATV-ulykke i Klejtrup

Torsdag eftermiddag kl. 16.16 blev politiet via 1-1-2 kaldt ud til en alvorlig trafikulykke på Søvej i Klejtrup.

Forinden havde var 42-årig mand fra Hobro-området kørt fra en adresse i nærheden på en ATV, som han skulle prøvekøre med henblik på at købe den. Ejerne af den firhjulede motorcykel kunne se, at manden kørte med høj fart fra stedet, hvorefter de kunne høre et brag. De løb mod lyden og fandt den 42-årige bevidstløs, efter han tilsyneladende havde påkørt et vejtræ.

Manden, der ikke brugte hjelm ved sammenstødet med træet, blev derefter med ambulance kørt på sygehuset som traumepatient med skader i hovedet. Midt- og Vestjyllands Politi kunne fredag morgen ikke oplyse noget om mandens tilstand.

Bilist påvirket af sprut og stoffer

Politiet standsede natten til fredag kl. 00.23 en varebil ført af en 33-årig mand fra Tjele. Her kunne patruljen konstatere, at bilisten var påvirket af både spiritus og narkotika. Både alko- og narkometer bonede ud, og sidstnævnte gav udslag på både cannabis og kokain. I bilen fandt betjentene også både en mængde hash og kokain.

Den 33-årige blev anholdt og sigtet for besiddelse af narkotika, spirituskørsel og narkokørsel. Han er blevet løsladt igen.

Varebilen blev standset i Hammershøj ved rundkørsel Tindbækvej/Viborgvej.

Døgnrapporten for 11. november

Narkopåvirket billist standset

Kl. 19:35 onsdag bliver en 20-årig mand fra Als stoppet på Fælledvej.

Det viser sig, at han er påvirket af euforiserende stoffer. Politiet anholdt den unge mand, som blev sendt på skadestuen for at afgive blodprøve.

Døgnrapporten for 10. november

19-årig overfaldet af ældre mand

Tirsdag aften kl. 20:28 blev politiet kaldt til en hændelse på gaden foran Gravene 23.

Her skulle en 51-årig mand have overfaldet en 19-årig mand og slået ham med en paraply på halsen og ryggen.

Da den 19-årige ville forlade stedet, tog den ældre mand sten op fra fortorvet, som han smed i retningen af den yngre fyr. Heldigvis blev den 19-årige ikke ramt.

Politiet anholdt den 51-årige mand og fandt på ham en peberspray og hele 13.000 kr. i kontanter og 1.800 i euro. Da han har en større gæld til det offentlige, beslaglade politiet pengene. Derudover blev han sigtet for brud på våbenloven.

Døgnrapporten for 9. november

Flere knivhændelser

I går var der flere hændelser involveret våbenloven i Viborg.

Til at starte med bliver en kvinde på 45 år sigtet for overtrædelse af våbenloven, da hun bliver spottet ved Søndersøparken med en køkkenkniv i bukselinningen.

Senere har politiet fat i en 32-årig mand, som har opført sig truende med en urtekniv. Han bliver medbragt til detentionen til afrusning.

Slutteligt rykker politiet ud til banegårdspladsen, hvor en 33-årig mand har skubbet en 17-årig ung fyr. Derudover har han truet med en køkkenkniv, og han bliver sigtet for vold.

Da politiet kender ham i forvejen for ligeartet kriminalitet, har de ham stadig siddende som anholdt tirsdag morgen. Manden bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Viborg kl 12:30 tirsdag.

Opdatering: Onsdag kunne politiet oplyse, at manden er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Narkokørsel

Kl. 19:52 standser politiet en kvinde i bil på Kirkebækvej.

Den 34-årige kvinde giver udslag på politiets narkometer for både amfetamin og metamfetamin.

Hun bliver derfor anholdt og sigtet for narkokørsel.

Flugtbilist ved rundkørsel

I går kl. 8:39 påkørte føreren af personbil en varebil i rundkørslen på Houlkærvej til Randersvej.

I stedet for at holde ind, flygtede han fra stedet. Politiet får efterfølgende fat i personen ved hans bopæl.

Manden på 60 år ender med at blive anholdt, fordi han er spirituspåvirket.

Døgnrapporten for 8. november

Blotter på Firkløvervej

Politiet modtog fredag eftermiddag kl. 15.45 en anmeldelse om, at en mand havde blottet sig for en 54-årig kvinde.

Kvinden var fem minutter forinden kommet gående ad Firkløvervej, da en bil var standset ved hende. Den mandlige billist spurgte hende, om hun kunne vise vej til McDonald’s, og mens hun anviste vejen dertil, opdagede hun, at han havde havde åbnet sin bukser og var begyndt at onanere.

Politiet sendte med det samme en patrulje til stedet, men det lykkedes ikke at finde manden. Han beskrives som 25-30 år, spinkel af bygning og med sort hår. Han talte dansk men var ikke etnisk dansk, og han kørte i en nyere lysegrå personbil.

Døgnrapporten for 5. november

Arbejdsulykke ved Arla

En 37-årig mand fik torsdag andengradsforbrændinger i en arbejdsulykke ved Arla Foods i Rødkærsbro.

Manden var i gang med noget svejsearbejde, da han fik noget husholdningssprit ud over kroppen, som antændte. Han fik andengradsforbrændinger på underarmen og i ansigtet. Man skelner mellem fire grader af forbrænding, hvor en fjerdegradsforbrænding er den værste.

Manden er ikke ansat ved Arla, men ved et firma i Vejle.

Midt- og Vestjyllands Politi var kortvarigt til stede for at hjælpe og dokumentere ulykken. Sagen er nu videregivet til Arbejdstilsynet, som skal undersøge om der er blevet overtrådt nogle regler.

Døgnrapporten for 1. november

Indbrud i villa

Fredag eftermiddag opdagede en familie, der lige har købt villa på Tostrupvej, at nogle har været på rov i deres nye bolig.

For at komme ind havde gerningspersonen eller personerne opbrudt terassedøren og med sig taget noget værktøj og en AEG tørretumbler og vaskemaskine.

Det blev opdaget fredag kl. 16, og politiet kom til eftersyn lørdag.

Ung spritbilist

Natten til lørdag kl. 03:45 havde politiet fat i en 18-årig kvinde i Gravene.

Hun blev i bil standset og bedt om at blæse i politiets alkometer.

Hun oversteg grænsen for det tilladte og blev derfor bedt om at afgive blodprøve på skadestuen.