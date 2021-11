Lars Friis før SønderjyskE-opgør: »Desperate fodboldhold er tit de værste at møde«

Hvis du vil vide mere om Viborg Lær os at kende – her er JP Viborgs mission.

Søndag markerer afslutningen på første halvdel af fodboldåret for Viborg FF, der hjemme tager imod SønderjyskE, før Superligaen går på vinterpause.

Viborg FF ligger før kampen på en ottendeplads med 19 point efter 16 kampe - og det må siges at være godkendt for oprykkerne.

Men for den altid ambitiøse cheftræner Lars Friis er det ikke lig med, at klubben så kan læne sig tilbage.

»Det er rigtig vigtigt for os alle sammen at slutte året godt. Vores præstation skal være i orden, og så vil det selvfølgelig lune med endnu en sejr. Vi går på ferie kort tid efter, og så er der længe til vi skal i kamp igen,« siger han.

Desværre for Viborg FF er klubben uden både anfører Jeppe Grønning og viceanfører Jakob Bonde, der begge sidder ude med karantæne.

»Hver gang der er spillere udenfor, som normalt er i startopstillingen, så er der mange overvejelser og tanker om at løse det. Vi kigger først på, om vi har en direkte erstatning, og så kigger vi på, om vi skal have nogle ud af deres normale position, eller om vi skal ændre formation,« siger Lars Friis.

Svært efterår

Det har været et tumultarisk efterår for SønderjyskE, der siden 2-2 opgøret mod Viborg FF i august har skiftet cheftræner. Klubben ligger lige nu næstsidst med et enkelt point mere end Vejle Boldklub.

Viborg FF skal dog passe på med at tage opgøret for givet, mener Lars Friis.

»Det er et hold, der har været igennem en lidt svær tid, og det har ikke fået så mange point på det seneste. De har selv italesat, at nu skal det virkelig være i forhold til at få en sejr. Så vi kommer til at møde et hold, der virkelig jagter point, og når man er i bunden, så kan der komme en grad af desperation,« siger han og uddyber.

»Desperate fodboldhold er tit de værste at møde, så vi skal virkelig være klar på alt, hvad de kommer med, for vi ved, at det er et hold med mange dygtige spillere«.