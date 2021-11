26/11/2021 KL. 16:00

Englehaven indviet: »Jeg mindes min mor og vil opfordre alle til at lægge stridighederne væk - når de er døde, er det for sent«

Englehaven bag Skovgaard Museet blev indviet i eftermiddag. Hanne Refslund er én af dem, der hang en engel op. Hun mistede sin mor for flere år siden og er ked af, at de to havde stridigheder.