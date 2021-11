Engang var det kun computervirus, man skulle passe på, når man surfede på internettet.

I dag lurer der en langt større fare. Nemlig svindlere.

Senest er en 59-årig kvinde fra Tjele blevet forsøgt svindlet, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi fredag morgen. Ifølge politiet havde kvinden fået en mail fra nogen, der udgav sig for at være fra Digitaliseringsstyrelsen, der skrev, at hun skulle skifte fra NemID til MitID.

Kvinden fulgte et link, tastede sine oplysninger og cpr-nummer ind, men blev mistænksom, da hun blev bedt om at oplyse sine kontooplysninger. Hun afbrød processen og kontaktede politiet.

»Hun stoppede heldigvis i tide, men vi har rigtig mange forhold med digital snyd, hvor folk ender med at blive bedraget. Herfra skal der lyde en advarsel om, at man skal være særlig opmærksom,« siger Andreas Bang Andersen, der er politikommissær hos lokalpolitiet i Viborg.

»Der er nærmest ingen grænser for, hvordan de gør. De sender mails, sms’er, ringer på telefonen og aflurer personnumre,« siger han.

Midt- og Vestjyllands Politi har i denne uge desuden opfordret folk til at passe på, når de handler til Black Friday. Politiet har derfor ekstra fokus på at forebygge og bekæmpe digitale svindlere i disse dage.