26/11/2021 KL. 09:36

For abonnenter

Ulrik Wilbek om tvungen coronapas for kommunens ansatte: »I yderste konsekvens kan det selvfølgelig betyde en afskedigelse«

JP Viborg stiller fem skarpe spørgsmål til borgmester Ulrik Wilbek (V) efter beslutning om, at kommunens samtlige knap 7000 ansatte fra på mandag skal kunne fremvise et coronapas for at gå på arbejde.