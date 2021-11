27/11/2021 KL. 07:00

Kaffedirektør har »aldrig været med til noget lignende«: Enorme prisstigninger kan ende hos forbrugerne

Kaffepriserne er steget over 100 procent på et år, og containerne med produkter kommer ikke som bestilt. Det er en turbulent tid for den over 100 år gamle kaffeproducent Peter Larsen Kaffe i Viborg. Direktør Claus Bertelsen fortæller, han ikke sover lige godt hver nat.