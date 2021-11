Efter indbrudsbølge er Jesper Hesselberg blevet naboven: »Jeg tænkte, at nu rykker det simpelthen for tæt på«

Hvis du vil vide mere om Viborg Lær os at kende – her er JP Viborgs mission.

For godt en måned siden vurderede 44-årige Jesper Hesselberg, der bor på Overgaardsvej i Overlund med sin kone og fire børn, at familien omsider skulle have nabohjælp. Det skete efter flere indbrud eller forsøg på indbrud i området.

Derfor meldte han sig som såkaldt naboven, et initiativ Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden står bag. Her kan naboer oprette sig i app’en »nabohjælp« og derigennem forsøge at nedbringe antallet af indbrud.

»Je