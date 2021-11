Både Viborg FF og OB har skrabet 16 point sammen for sæsonens første 15 kampe. De ligger derfor side om side - Viborg som nummer ni og OB lige over pga. en anelse bedre målforskel. Nu mødes de to hold i Odense, og det er altså vigtige point, der er på spil.

Vigtigst af alt er det en mulighed for begge hold til at slå et lille hul til FC Nordsjælland i 10. position, som er det hold, bundskraberne SønderjyskE og Vejle Boldklub kan ane ude i horisonten.

Hverken Viborg eller OB har for alvor gang i pointhøsten i øjeblikket, hvor mange uafgjorte kampe gør, at begge hold står en smule i stampe. OB har fået fem point for de seneste fem kampe, og Viborg FF er en smule bedre med seks point. Tre point i aftenens opgør vil derfor gøre underværker.

Følg kampen minut for minut herunder: