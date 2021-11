Ny leder fundet til skole på Søndermarken

Søndre Skole har endelig fundet afløseren for den afgåede skoleleder Ida Jensen.

Valget er faldet på den 49-årige Jens Lange Jepsen, der lige nu er skoleleder på Hammershøj Skole.

»Jens er en erfaren og dygtig leder, der i hans virke på Hammershøj Skole har formået at skabe en stærk fortælling om og opbakning til skolen i lokalområdet. De erfaringer er jeg sikker på også vil gavne Søndre Skole,« siger Hasse Valdemar Mortensen, skolechef i Viborg Kommune.

Jens Lange Jepsen er uddannet lærer ved Hjørring Seminarium og har undervist i i alt 9,5 år. Han var de første tre år af sin lærerkarriere i Grønland, hvorefter han blev viceskoleinspektør på Bælum Solbjerg Skole og sidenhen skole- og dagtilbudsleder for Bakkehusene – begge i Rebild Kommune

Men i 2013 blev han altså skoleleder på Hammershøj Skole.

Ida Jensen stoppede i sin rolle tidligere i november, da hun har valgt at gå på pension. Men det er først 1. januar næste år, at Jens Lange Jepsen begynder i sin nye rolle.

Det bliver en noget større skole, som Jens Lange Jepsen skal lede. Hammershøj Skole har nemlig cirka 245 elever, mens Søndre Skole huser 530.

»For mig har årene på Hammershøj Skole været et eventyr, der altid vil stå stærkt i min erindring. Men nu glæder jeg mig til at møde børn og voksne på Søndre Skole. I mine øjne står jeg foran en vildt spændende ledelsesudfordring som skoleleder på Søndre Skole, og den glæder jeg mig til at tage fat på,« siger Jens Lange Jepsen

Privat har den nye skoleleder tre børn med sin kone, Mette.