Det giver en gedigen forlomme i kommunalpolitik at være en vellidt købmand med 27 års erfaring. Steffen Drejer (K) er i hvert fald ydmyg, når han skal beskrive, hvorfor han som et helt ukendt blad og ny i kommunalpolitik har fået tredjeflest stemmer på den konservative liste. 1052 vælgere har peget på den tidligere købmand i Bjerringbro. Han vælger selv at beskrive resultatet som en »holdpræstation«.

Det er både vildt hårdt og vildt sjovt at være selvstændig. Min kone havde på det tidspunkt lige været nede med stress. Hun er heldigvis oppe igen. Og samtidig havde jeg i den periode lige lagt flere nære bekendte i graven. Den slags gør indtryk. Så begynder man at tage sit eget liv op til overvejelse, og jeg kom frem til, at jeg i hvert fald ikke havde tænkt mig at arbejde mig selv ihjel. Steffen Drejer, nyt konservativt byrådsmedlem

»Det rører mit hjerte, at så mange har val