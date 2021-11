Mads Panny om Mette Nielsen-sagen: »Jeg tager kraftigt afstand af kritikken af Mette Nielsens person«

Der er igen uro i Socialdemokratiet i Viborg med Mette Nielsen fra Klejtrup som centrum for stridighederne. Mette Nielsen fik et flot valg fornylig og gik over 350 stemmer frem.

Hun fik anden flest stemmer i socialdemokratiet. Til JP Viborg udtalte hun umiddelbart efter valget, at hun med de mange stemmer i ryggen forventede at få en tung formandspost. Det lader ikke til at være sket. Tvært imod forlyder det fra flere kilder, der ikke vil citeres, at Mette Nielsen ikke er blevet tilbudt en formandspost til trods for sine 16 år i politik i Viborg - alle med formandsposter.

Ikke ro før Mette Nielsen er væk

JP Viborg har uden held forsøgt at få fat Niels Dueholm, der var formand for S-gruppen, ind til han blev væltet på grund af en mail med et link til en pornoside, som han havde sendt til gruppemedlemmerne. Især den såkaldte »Mette Nielsen-fløj« var meget oprørte og medvirkende årsag til, at Niels Dueholm blev væltet.

Til Viborg Stifts Folkeblad siger Niels Dueholm følgende:

»Der bliver ikke ro, så længe Mette Nielsen er i Socialdemokratiet, fordi Mette Nielsen kun vil se Mette Nielsen og høre Mette Nielsen. Og hun er sådan set ligeglad med alle andre. Det er den korte, præcise analyse af det,« siger Niels Dueholm til Viborg Stifts Folkeblad.

Den eneste løsning er at komme af med Mette Nielsen, mener den tidligere formand, der med 413 stemmer i ryggen ikke lykkedes med et genvalg. Mette Nielsen fik til sammenligning 1046 stemmer.

Panny tager Mette Nielsen i forsvar

Nu tager formanden for den socialdemokratiske gruppe, Mads Panny, Mette Nielsen i forsvar.

»Jeg kan med beklagelse læse i Viborg Folkeblad, at Niels Dueholm er ude med en voldsom kritik af Mette Nielsen. Det vil jeg gerne på vegne af S-gruppen tage kraftig afstand fra,« skriver han.

Der er ifølge formanden nu kommet ro på S-gruppen, der efter et ekstra møde med et medlem fra hovedbestyrelsen i Socialdemokratiet som deltager, alle nu har tilsluttet sig konstitueringen, skriver han.

Mette Nielsen havde behov for bremsen

Hovedpersonen selv kommer med følgende kommentar i pressemeddelelsen:

»Jeg havde behov for at trække i bremsen, og jeg kontaktede vores partikontor. Jeg vurderede, at der var brug for et møde mere, så formalia kunne efterleves i den vigtige konstituerings-proces. Derfor var jeg også glad for, at vi fik besøg fra hovedbestyrelsen til vores møde i aftes,« siger Mette Nielsen.

Mette Nielsen har bejlet til pladsen som formand for S-gruppen i byrådet - og dermed borgmesterkandidat-posten.

Men hun har også stillet op til folketinget, uagtet at der samtidig stillede en anden stor S-profil - Karin Gaardsted - op fra Viborg. Der bliver talt om en øst- og en vestfløj af Socialdemokratiet i Viborg. Mette Nielsen bor i Klejtrup i den østligste del af kommunen.

