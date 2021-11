Hvis du vil vide mere om Viborg Lær os at kende – her er JP Viborgs mission.

Fredag eftermiddag var der pressemøde på Viborg Rådhus, hvor borgmester Ulrik Wilbek (V) sammen med forligsparterne fra Socialdemokratiet, Konservative og SF præsenterede indholdet af den nye konstitueringsaftale og fordelingen af udvalgsposter.

Allerede på valgnatten blev tre af parterne enige om, at Ulrik Wilbek får borgmesterposten, og Mads Panny (S) bliver første viceborgmester. Til pressemødet blev det offentliggjort, at Torsten Nielsen (K) bliver and