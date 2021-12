06/12/2021 KL. 05:57

Ejner Læsøe Madsen fremstiller bæredygtigt spagnum: Satte en million kroner ind på konto og kastede sig ud i livet som iværksætter

Ejner Læsøe Madsen fik for fire år siden en idé, som han i dag tester både i Nordthailand og i Danmark. Han har udviklet bæredygtigt spagnum, som han er ved at søge patent på. Gartneribranchen efterspørger et alternativ til spagnum, og forventningen er, det kan bruges over hele verden.