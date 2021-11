De personlige stemmer blev talt op i nat.

De skal ses med forbehold for fintællingen, der finder sted nu.

Her giver vi dig overblikket over, hvem der ser ud til at være valgets største stemmeslugere.

Borgmester Ulrik Wilbek (V) topper listen og fik 1.200 flere stemmer end ved valget i 2017. Torsten Nielsen (K), der ligger nummer to, fik lidt over halvt så mange stemmer som sidst, mens Mads Panny (S), der indtager tredjepladsen, fik n