Onsdag morgen er der indgået en konstitueringsaftale for Region Midtjylland mellem flere partier.

Anders Kühnau (S) er blevet genvalgt som regionsrådsformand. Men der er også en rolle til en fra Viborg i ledelsen.

Med aftalen bliver de Konservatives Stine Damborg 2. næstformand bag Hanne Roed fra Radikale Venstre, som bliver 1. næstformand.

Konstitueringsaftalen rummer ifølge partierne et ønske om, at regionsrådet ved budgetlægningen for 2023 afsætter 30 mio. kr. til psykiatriområdet - ud over psykiatriens andel af den realvækst, som er inkluderet i hospitalernes budget for 2023.

Stemmerne - også de personlige - bliver fintalt onsdag. Natten til torsdag forventes alle stemmer optalt.

Stemmeprocenten til valget i Region Midtjylland var 69,1 procent mod 72,7 procent i 2017.