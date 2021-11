Efter otte år er det slut med Viborg Byråd for Lone Langballe. Dansk Folkeparti har landet over fået et rædselsfuldt valg, og det vil de næste fire år kunne ses i den politiske sammensætning af byrådene - også i Viborg.

»Ja, det er da brandærgerligt. Selvfølgelig er det det. Jeg kan ikke rigtig mærke det endnu. Men i morgen kan jeg nok mærke, at jeg er skuffet,« lød det fra Lone Langballe umiddelbart efter valgnederlaget stod klart.

Plads til