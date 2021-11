Kendt møbelkæde vil have dine brugte møbler

Fremover bliver det nemmere for viborgensere at komme af med deres brugte møbler.

I de kommende uger vil IKEA nemlig som forsøg etablere et opsamlingssted i Viborg, hvor det vil være muligt at aflevere gamle møbler til gengæld for et værdibevis.

»Bare fordi en stol eller et skab ikke længere fremstår som nyt, så kan det godt vække glæde hos en ny ejermand, der giver møblet en klat maling, eller måske bare er glad for det, som det er,« siger varehuschef i IKEA