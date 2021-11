Døgnrapporten for weekenden

På knallert med stoffer i blodet

En mand blev fredag kl. 10.30 standset på en knallert på Ll. Sankt. Mikkelsens i gade Viborg.

Manden blev testet med narkometer, som viste, at han var påvirket af cannabis. Derfor blev han anholdt og taget med på sygehuset til en blodprøve.

Manden er 43 år og fra Viborg.

Meldte sig selv

En person henvendte sig natten til lørdag omkring kl. 02.25 på politistationen i Viborg, fordi han følte sig forfulgt. Derudover fortalte han, at han var i besiddelse af amfetamin.

Den oplysning kunne politiet ikke sidde overhørig, og derfor fik han en sigtelse for at være i besiddelse af et gr. amfetamin.

Manden er 20 år og fra Bjerringbro.

Narkokørsel

Tidligt lørdag morgen blev en bilist stoppet på Gammel Skivevej ud for nr. 73. Bilens fører, en 39-årig kvinde fra Viborg, viste sig at være påvirket af amfetamin. Derfor blev hun sigtet og taget med for at aflægge en blodprøve.

I bilen var også en passager, og han var i besiddelse af noget amfetamin, hvilket han blev sigtet for. Han er 26 år og fra Møldrup.

Episoden fandt sted omkring kl 04.45 lørdag morgen.

Påvirket af cannabis

Søndag omkring kl. 00.42 blev en person stoppet af politiet i Fynsgade i Viborg.

Politiet skønnede at personen var narkopåvirket, og derfor blev han testet med narkometeret, som påviste spor af cannabis. Derfor blev han sigtet og taget med på sygehuset til en blodprøve.

I bilen fandt man også en mindre mængde skunk, og derfor får manden to sigtelser i alt.

Manden er 27 år og fra Tjele.

Alkohol, narko, doping og manglende kørekort

Kl. 04.41 søndag morgen blev en personbil stoppet på Skivevej i Viborg, og det førte til en del sager.

For det første var føreren af bilen påvirket af både alkohol og amfetamin, hvilket han blev sigtet for.

Derudover fandt politiet en dopingampul i bilen, hvilket ikke er tilladt.

Manden havde heller ikke noget kørekort, hvilket også gav en sigtelse.

Manden er 19 år og fra Roslev.

Da bilen ikke var hans egen, men en han havde lånt, blev bilens ejer sigtet for at låne bilen ud til en person, der ikke havde noget kørekort.

Døgnrapporten for 12. november

Alvorlig ATV-ulykke i Klejtrup

Torsdag eftermiddag kl. 16.16 blev politiet via 1-1-2 kaldt ud til en alvorlig trafikulykke på Søvej i Klejtrup.

Forinden havde var 42-årig mand fra Hobro-området kørt fra en adresse i nærheden på en ATV, som han skulle prøvekøre med henblik på at købe den. Ejerne af den firhjulede motorcykel kunne se, at manden kørte med høj fart fra stedet, hvorefter de kunne høre et brag. De løb mod lyden og fandt den 42-årige bevidstløs, efter han tilsyneladende havde påkørt et vejtræ.

Manden, der ikke brugte hjelm ved sammenstødet med træet, blev derefter med ambulance kørt på sygehuset som traumepatient med skader i hovedet. Midt- og Vestjyllands Politi kunne fredag morgen ikke oplyse noget om mandens tilstand.

Bilist påvirket af sprut og stoffer

Politiet standsede natten til fredag kl. 00.23 en varebil ført af en 33-årig mand fra Tjele. Her kunne patruljen konstatere, at bilisten var påvirket af både spiritus og narkotika. Både alko- og narkometer bonede ud, og sidstnævnte gav udslag på både cannabis og kokain. I bilen fandt betjentene også både en mængde hash og kokain.

Den 33-årige blev anholdt og sigtet for besiddelse af narkotika, spirituskørsel og narkokørsel. Han er blevet løsladt igen.

Varebilen blev standset i Hammershøj ved rundkørsel Tindbækvej/Viborgvej.

Døgnrapporten for 11. november

Narkopåvirket billist standset

Kl. 19:35 onsdag bliver en 20-årig mand fra Als stoppet på Fælledvej.

Det viser sig, at han er påvirket af euforiserende stoffer. Politiet anholdt den unge mand, som blev sendt på skadestuen for at afgive blodprøve.

Døgnrapporten for 10. november

19-årig overfaldet af ældre mand

Tirsdag aften kl. 20:28 blev politiet kaldt til en hændelse på gaden foran Gravene 23.

Her skulle en 51-årig mand have overfaldet en 19-årig mand og slået ham med en paraply på halsen og ryggen.

Da den 19-årige ville forlade stedet, tog den ældre mand sten op fra fortorvet, som han smed i retningen af den yngre fyr. Heldigvis blev den 19-årige ikke ramt.

Politiet anholdt den 51-årige mand og fandt på ham en peberspray og hele 13.000 kr. i kontanter og 1.800 i euro. Da han har en større gæld til det offentlige, beslaglade politiet pengene. Derudover blev han sigtet for brud på våbenloven.

Døgnrapporten for 9. november

Flere knivhændelser

I går var der flere hændelser involveret våbenloven i Viborg.

Til at starte med bliver en kvinde på 45 år sigtet for overtrædelse af våbenloven, da hun bliver spottet ved Søndersøparken med en køkkenkniv i bukselinningen.

Senere har politiet fat i en 32-årig mand, som har opført sig truende med en urtekniv. Han bliver medbragt til detentionen til afrusning.

Slutteligt rykker politiet ud til banegårdspladsen, hvor en 33-årig mand har skubbet en 17-årig ung fyr. Derudover har han truet med en køkkenkniv, og han bliver sigtet for vold.

Da politiet kender ham i forvejen for ligeartet kriminalitet, har de ham stadig siddende som anholdt tirsdag morgen. Manden bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Viborg kl 12:30 tirsdag.

Opdatering: Onsdag kunne politiet oplyse, at manden er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Narkokørsel

Kl. 19:52 standser politiet en kvinde i bil på Kirkebækvej.

Den 34-årige kvinde giver udslag på politiets narkometer for både amfetamin og metamfetamin.

Hun bliver derfor anholdt og sigtet for narkokørsel.

Flugtbilist ved rundkørsel

I går kl. 8:39 påkørte føreren af personbil en varebil i rundkørslen på Houlkærvej til Randersvej.

I stedet for at holde ind, flygtede han fra stedet. Politiet får efterfølgende fat i personen ved hans bopæl.

Manden på 60 år ender med at blive anholdt, fordi han er spirituspåvirket.

Døgnrapporten for 8. november

Blotter på Firkløvervej

Politiet modtog fredag eftermiddag kl. 15.45 en anmeldelse om, at en mand havde blottet sig for en 54-årig kvinde.

Kvinden var fem minutter forinden kommet gående ad Firkløvervej, da en bil var standset ved hende. Den mandlige billist spurgte hende, om hun kunne vise vej til McDonald’s, og mens hun anviste vejen dertil, opdagede hun, at han havde havde åbnet sin bukser og var begyndt at onanere.

Politiet sendte med det samme en patrulje til stedet, men det lykkedes ikke at finde manden. Han beskrives som 25-30 år, spinkel af bygning og med sort hår. Han talte dansk men var ikke etnisk dansk, og han kørte i en nyere lysegrå personbil.

Døgnrapporten for 5. november

Arbejdsulykke ved Arla

En 37-årig mand fik torsdag andengradsforbrændinger i en arbejdsulykke ved Arla Foods i Rødkærsbro.

Manden var i gang med noget svejsearbejde, da han fik noget husholdningssprit ud over kroppen, som antændte. Han fik andengradsforbrændinger på underarmen og i ansigtet. Man skelner mellem fire grader af forbrænding, hvor en fjerdegradsforbrænding er den værste.

Manden er ikke ansat ved Arla, men ved et firma i Vejle.

Midt- og Vestjyllands Politi var kortvarigt til stede for at hjælpe og dokumentere ulykken. Sagen er nu videregivet til Arbejdstilsynet, som skal undersøge om der er blevet overtrådt nogle regler.

Døgnrapporten for 1. november

Indbrud i villa

Fredag eftermiddag opdagede en familie, der lige har købt villa på Tostrupvej, at nogle har været på rov i deres nye bolig.

For at komme ind havde gerningspersonen eller personerne opbrudt terassedøren og med sig taget noget værktøj og en AEG tørretumbler og vaskemaskine.

Det blev opdaget fredag kl. 16, og politiet kom til eftersyn lørdag.

Ung spritbilist

Natten til lørdag kl. 03:45 havde politiet fat i en 18-årig kvinde i Gravene.

Hun blev i bil standset og bedt om at blæse i politiets alkometer.

Hun oversteg grænsen for det tilladte og blev derfor bedt om at afgive blodprøve på skadestuen.