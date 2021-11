Hov, det her indhold benytter cookies På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Øvrige cookies, det gør du her: opdater dit samtykke.

Stemningen er høj på Viborg Rådhus, hvor partierne er samlet for at følge med i, at valgresultaterne tikker ind. Der er samtidig trængsel ved den store sal, hvor resultaterne fra afstemningsstederne bliver fulgt nøje.