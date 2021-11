Så er valgstederne lukket: Kommunens største valgsted lukkede lidt senere end planlagt

Der var godt gang i papir og kuglepen helt op til kl. otte på Viborg Stadion Center.

Så godt gang i den, at valghandlingen først officielt blev erklæret for lukket nogle minutter over otte. De sidste krydser skulle lige sættes.

»Så er det ved at være sidste udkald,« erklærede afgående byrådsmedlem og kandidat til regionsrådet, Per Møller Jensen (S), der kort efter erklærede valgstedet for lukket.

Alle Viborgs 17 valgste