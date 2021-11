Viborg HK overvandt frygtelig første halvleg mod bundproppen

Holstebro ligger sidst i Bambusa Kvindeligaen med 0 point. Viborg HK ligger i den modsatte ende og havde inden dagens kamp vundet ni kampe. Det var bare slet ikke til at se i første halvleg, da de to hold mødtes i Holstebro.

Ved pausetid var Viborg HK således bagud med fem mål. 14-19. At det ikke var mere, skyldtes kun, at holdet reducerede et par gange i slutminutterne. Det lignede altså, at holdet var i gang med et kæmpe kollaps og en gigantisk skuffelse.

Sådan skulle det dog ikke gå, for i anden halvleg var det et forvandlet hold, der kom på banen.

På kun seks minutter spillede Viborg HK sig helt tilbage på omgangshøjde, og her brugte holdet ikke lang tid, før det i stedet begyndte at trække fra bundproppen, der på det tidspunkt var gået fra at kunne skimte en sensationel sejr til at skulle undgå en afklapsning.

Kampen endte med en femmålssejr på 32-27 til Viborg HK, der altså vandt anden halvleg med 10.

Tonje Enkerud blev holdets topscorer med syv mål, mens Moa Högdahl var næstmest scorende med fem mål.

Næste kamp for Viborg HK er på onsdag den 17. november kl. 20.30 mod Silkeborg-Voel.