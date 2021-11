Aktieselskabet Skals Maskinfabrik, der producerer maskiner, der kan sortere grove grøntsager som eksempelvis kartofler, opkøber Ekko Maskiner A/S i Vejle.

Det oplyser virksomheden i en pressemeddelelse. Opkøbet sker som et led i en vækststrategi om at blive en større spiller med et bredere produktprogram på markedet for proceslinjer til kartofler, løg og gulerødder.

Som en del af integrationen vil produktionen blive samlet under et tag i Ekko’s eksisterende bygninger på Pottemagervej 14 i Vejle, hvor der er et optimalt produktionsflow og en central beliggenhed i trekantsområdet tæt ved motorvejen.

»Det er naturligt at vælge de mere tidssvarende bygninger i Vejle som base for fremtiden. På samme tid er det samtidig meget vemodigt at sige farvel til den adresse, som virksomheden har haft i 125 år, og som er en del af virksomhedens identitet,« oplyser administrerende direktør og ejer af Skals Maskinfabrik, Søren Lund Madsen, i pressemeddelelsen.

Igangværende ordrer vil blive produceret færdige i de eksisterende rammer i Skals, hvorefter produktionen overgår til Vejle, hvor den forventes fuldt integreret i løbet af første kvartal næste år.

»Vi er naturligvis opmærksomme på, at flytningen ikke er optimal for vores dygtige, lokale og loyale medarbejdere gennem mange år. Derfor arbejder vi på nogle gode og fleksible løsninger, der forhåbentligt giver mange medarbejdere mulighed for fortsat at være en del af Skals’ vækstrejse,« siger Søren Lund Madsen.

Løg, gulerødder og kartofler

Opkøbet giver virksomheden et større udvalg af produkter og skal understøtte den grønne agenda.

»Vi ser ind i et stigende behov for non-animalske fødevarer på grund af forbrugerfokus på CO2-aftryk. Læg dertil den moderne forbrugers ønske om hurtigere madlavning baseret på forædlede fødevarer og mere målrettet indkøb i mindre, men mere appellerende indpakninger. Netop disse tendenser øger behovet for det fremtidige produktprogram, og det understøtter vores vækststrategi,« oplyser Søren Lund Madsen.

Skals Maskinfabrik har hidtil været markedsledende på komplette anlæg til størrelsessortering og håndtering af kartofler. De seneste år er produktprogrammet blevet udvidet med maskiner håndtering af løg. Med opkøbet af Ekko styrker Skals’ sin position og udvider programmet markant med anlæg til håndtering af gulerødder.

