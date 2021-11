Fremover vil døende og deres pårørende kunne få et tilbud om en hospiceplads i Viborg. Det står fast, efter politikerne fra Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget i går blev enige om, at sikre, at der fremadrettet sættes syv millioner af årligt til syv hospicepladser i Viborg.

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Åse Kubel Høeg (V) jubler over den brede politiske enighed, der bliver skrevet ind i konstitueringsaftalen for det nye