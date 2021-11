Viborg får to nye videregående uddannelser: I 2023 kan unge blive uddannet indenfor sundhed eller i fremtidens teknologier

Viborg får to nye videregående uddannelser i de kommende år.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har sagt ja til, at VIA University College opretter uddannelserne som softwareingeniør og sundhedsadministrativ koordinator - hvilket tidligere hed lægesekretær - i Viborg. Det oplyser Viborg Kommune i en pressemeddelelse.

»Det er fantastisk, at der nu kommer to uddannelser mere til Viborg,« siger borgmester Ulrik Wilbek (V) i pressemeddelelsen.

Fakta om de nye uddannelser: Diplomuddannelsen som softwareingeniør med speciale i XR-teknologier er den eneste af sin art i Danmark og forventes at optage 40-60 studerende pr. år. Uddannelsesstart er i 2023. Uddannelsen som sundhedsadministrativ koordinator - tidligere lægesekretær - tilbydes med den nye godkendelse i Region Midtjylland fremover i Aarhus og i Viborg. Der forventes optaget omkring 30-40 studerende pr. år. Uddannelsesstart er senest januar 2023.

Dermed føjer endnu to uddannelser sig til i rækken af nye muligheder for videreuddannelse i Viborg. Senest er der blevet etableret en afdeling af Aarhus Maskinmesterskole i Viborg, der åbnede i sommeren 2021. I 2024 åbner desuden dyrlægeuddannelsen i Foulum.

Samarbejder tiltrækker uddannelser

Fokus på tiltrækning af nye uddannelser, der modsvarer et behov blandt lokale virksomheder, er en af grundstenene i Karriereby Viborg, hvor erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og Viborg Kommune arbejder sammen for at sikre relevante og spændende uddannelser samt jobs og fremtidsmuligheder efter endt uddannelse.

Erhvervslivet bakker i stor stil op om uddannelsen til softwareingeniør. Således har mere end 30 lokale og regionale virksomheder tilkendegivet at ville tage mod studerende i praktikforløb.

Softwareingeniører med speciale i XR-teknologier skaber innovative løsninger indenfor spil- og app-udvikling, robot- og sundhedsteknologi og meget mere.

