Hul i hospitalets mur: Ny kæmpe-skanner er ankommet til Viborg

Tirsdag ankom en ny - og kæmpestor - MR-skanner til Viborg.

Regionshospitalet Viborg måtte lave hul i en mur for at få sin nye skanner indenfor. MR-skanneren var så stor, at ankomsten af den har været planlagt igennem lang tid, bl.a. skulle der laves en ombygning for at få plads til den – og så skulle håndværkere lave hul i en mur, da ingen indgange var store nok.

Ankomsten af den nye skanner er godt nyt, for udover at øge skanningskapaciteten fra to til tre skannere, så giver den nye skanner flere muligheder og tager bedre billeder.

»Vi glæder os rigtig meget til at tage den nye MR-skanner i brug. Den har et magnetfelt, der er dobbelt så stærkt som de andre MR-skannere, og det betyder, at vi nu kan foretage billeddiagnostiske undersøgelser, som vi ikke tidligere har haft mulighed for,« siger Geert Willander, der er ledende overlæge i Røntgen og Skanning på Regionshospitalet Viborg.

Den nye skanner tager f.eks. bedre billeder ved skanning af led og nervebaner.

»Samtidig giver den nye MR-skanner os nye interessante muligheder inden for forskning, fordi den har det dobbelt så stærke magnetfelt«, fortsætter Geert Willander.

Ombygningen begyndte i sommer

MR-skanneren er blevet placeret i nyrenoverede lokaler i afdelingen Røntgen og Skanning. Ombygningen gik i gang i sommer, og to lokaler er blevet lagt sammen og bygget om for at gøre plads til skanneren.

Tirsdag ankom skanneren på en stor lastbil, og den blev hejst ind igennem et hul i facaden med en kran.

Nu venter arbejdet med at få installeret og testet MR-skanneren, før den er klar til at brug og til at undersøge den første patient.