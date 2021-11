Wilbek om statsministerens melding: Sådan kommer valget til at foregå på tirsdag

Hvis du vil vide mere om Viborg Se seneste artikler fra JP Viborg

Køb abonnement for 1 kr. resten af året

Modtag nyhedsbrev

Her er JP Viborg - lær os at kende

Mandag aften trådte statsminister Mette Frederiksen (S) ind foran tv-kameraerne for at fortælle, at regeringen ønsker at genindføre coronapas og dermed også at ophøje coronavirus til en samfundskritisk sygdom igen.

Det får betydning for kommunal- og regionrådsvalget på tirsdag i den form, at der bliver mere endnu mere fokus på rengøring og afspritning, ligesom det bliver muligt at stemme udenfor valglokalet, fortalte statsministeren.