Efter debat: Nu skal forfatterbolig sælges

Viborg Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg har nu endelig besluttet at sætte forfatteren Peter Seebergs tidligere bolig til salg.

Det sker efter længere tids debat om, hvad der skulle ske med den historiske ejendom på Vinkelvej 18A-B ud for Søndersø.

Grunden skal udbydes med henblik på at opføre en ny sognegård tilhørende Asmild Kirke.

Det har krævet villighed fra byrådet om at ændre planlægning for arealet og derudover give dispensation fra en række beskyttelseshensyn.

Og det virker det altså nu til, at byrådet er villige til.

Fredet skov

Sagen startede i 2019, da Asmild Menighedsråd udarbejdede et forslag om at placere en ny sognegård ned ad skrænten vest for kirken.

Efter drøftelser med forvaltningen og Miljøstyrelsen valgte menighedsrådet dog i stedet at undersøge mulighederne for at placere en ny sognegård ved den nuværende Klosterhave.

Men begge områder blev i sidste ende afvist, da de ligger inden for fredskov, som er et begreb, der dækker over et skovområde og areal, der er udstukket til altid at huse skov, og som er beskyttet mod rydning, forhugning, kreaturgræsning m.m.

Miljøstyrelsen henviste på tidspunktet også til, at der var andre placeringsmuligheder for den nye sognegård. Og det tog kirken altså til efterretning.

Vil styrke kirkens arbejde

Ifølge Asmild Kirke vil den nye sognegård »styrke områdets kirke- og lokalarbejde, således at Asmild sogn og sognearbejdet kan samles på samme adresse i lyse og tidssvarende lokaler, der samtidig tilføjer Asmild kirke vigtige funktioner med handicapvenlige adgangsforhold«.

Peter Seebergs tidligere hus har gennem længere tid stået tom, og der skulle ikke være kommunale interesser i bygningen.

Nu mangler det at blive endelig fastslået, om der kan gives dispensation til en række beskyttelsesinteresser – herunder en 150 m søbeskyttelseslinie, en 300 m skovbyggelinie, en 300 m kirkebyggelinie, samt en 100 m fortidsmindebeskyttelseslinie for Klosteranlægget/Jacobs Brønd ved Asmild kirke og Asmild

Peter Seeberg var en dansk, modernistisk forfatter, der især behandlede eksistentialismen. Han nåede også at være museumsdirektør for Viborg Stiftsmuseum før hans død i 1999.