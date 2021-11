Viborg HK tabte vigtigt skridt i topstriden på skæbnesvangre minutter

En lille pauseføring var ikke nok for Viborg HK, da holdet onsdag aften gæstede de forsvarende mestre fra Odense Håndbold i en direkte kamp om rækkens førsteplads.

Midtjyderne kunne ellers tage hul på de sidste 30 minutter med en etmålsføring efter en halvleg, hvor de to mandskaber havde danset side om side hele vejen. På intet tidspunkt i halvlegen havde et hold været foran med mere end et enkelt mål.

Anden halvleg startede på samme måde, men da Viborg HK bragte sig foran med 18-17, startede en periode, hvor Odense lavede syv mål i træk og dermed bragte sig foran med seks mål.

Derfra var det op ad bakke for Viborg HK, der aldrig kom helt tilbage og for alvor fik truet fynboerne.

Kampen endte med en 29-23-sejr til Odense, der dermed trækker fra i toppen af rækken, hvor der nu er fire point mellem de to hold. Odense har stadig til gode at gå fra banen uden en sejr.

Kristina Jørgensen leverede endnu en god præstation for Viborg, og hun sluttede med en måltotal på otte - flest af alle i kampen.

Viborg HK skal rejse sig igen på lørdag den 6. november kl. 13, når København kommer på besøg i Vibocold Arena.