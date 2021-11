Museumsleder på Skovgaard Museet stopper: »Viborg mangler viljen til kulturen«

Hvis du vil vide mere om Viborg Se seneste artikler fra JP Viborg

Køb abonnement for 1 kr. resten af året

Modtag nyhedsbrev

Her er JP Viborg - lær os at kende

Domkirkebyen Viborg bliver endnu en kulturpersonlighed fattigere, når 48-årige Anne-Mette Villumsen stopper som leder for Skovgaard Museet efter 11 år som leder og 16 år som ansat.

Hun skal ved årsskiftet være direktør for Ribe Kunstmuseum. Der er to direkte forklaringer på, at Anne-Mette Villumsen har valgt at vende blikket mod andre jobmuligheder.

Skovgaard Museet har i adskillige år fået et tilskud fra Viborg Kommune på 1,4 mi