Prestigefyldt erhvervspris til Exolak i Viborg: »Vi har altid været skrappe til budgetopfølgning« 

43-årige Marcin Stefanski ikke havde uddannet sig til autolakerer i sin tid, var han sandsynligvis blevet en rigtig god revisor.

I 2006 etablerede han virksomheden Exolak og overlevede finanskrisen til trods for, »at telefonerne i 2009 pludselig holdt op med at ringe fra den ene dag til den anden.« I dag er han direktør for knap 50 ansatte i en virksomhed, der består af tre afdelinger i Viborg, en i Aalborg og en i Struer.

